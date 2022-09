Dybala, allenamento leggero. Decisione all’ultimo per Inter-Roma – Sky

Le condizioni di Paulo Dybala tengono banco in casa giallorossa in vista di Inter-Roma. Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport a Trigoria, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni in vista della partita di sabato alle ore 18.

DECISIONE ALL’ULTIMO – La presenza di Paulo Dybala per Inter-Roma resta in dubbio. Ancora alle prese con il recupero dal fastidio muscolare che lo ha tenuto fuori contro l’Atalanta, la Joya potrebbe saltare anche la partita di sabato. Questi gli ultimi aggiornamenti da Trigoria, tramite l’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante: «Dybala è rientrato direttamente da New York e ha svolto un allenamento individuale molto leggero. Domani, dopo la rifinitura, sarà presa una decisione. Dovrà naturalmente superare il test della rifinitura per capire se è pronto e potrà volare a Milano. Di certo non è il modo migliore per preparare una grande sfida contro questa. Specialmente dopo tre partite tra Roma e Nazionale in cui è rimasto a guardare dalla tribuna».