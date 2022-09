Calhanoglu pronto per Inter-Roma, con dubbio. Mkhitaryan scalpita – Sky

Hakan Calhanoglu prosegue nel suo recupero in vista di Inter-Roma, anche se resta ancora un dubbio. Secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il turco potrebbe lasciare spazio dal primo minuto al compagno Henrikh Mkhitaryan.

RECUPERO CON INCOGNITA – Hakan Calhanoglu ha già smaltito l’infortunio muscolare che gli ha impedito di esserci contro l’Udinese e si prepara per Inter-Roma. Anche se, come riporta l’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi, con un’incognita sul suo impiego: «Calhanoglu ci sarà, ma la decisione sul suo impiego dal primo minuto sarà presa all’ultimo momento. Mkhitaryan ha le possibilità di partire dall’inizio insieme a Kristjan Asllani e Nicolò Barella. Piace molto all’allenatore e sa come affrontare queste partite e questi momenti difficili. Metterà esperienza e personalità che ora servono»,