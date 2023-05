De Vrij, l’obiettivo è confermare la crescita! Occhio al rinnovo

Stefan de Vrij è migliorato in questa seconda parte di stagione con l’Inter e Simone Inzaghi gli rinnova la fiducia in campionato. Il difensore potrebbe giocare anche con l’Atalanta, occhio al suo rinnovo di contratto.

FIDUCIA – Fiducia in crescita per Stefan de Vrij all’Inter. Il difensore ha giocato sette delle ultime dieci partite da titolare in campionato, entrando anche in finale di Coppa Italia con la Fiorentina. L’olandese è stato determinante nel chiudere nel miglior modo possibile Luka Jovic e Arhtur Cabral, pericolosissimi negli ultimi minuti dello scorso mercoledì a Roma. De Vrij ha avuto un impatto importante inoltre con il Napoli, annullando completamente il capocannoniere Victor Osimhen. Simone Inzaghi sta notando il percorso del suo difensore e oggi, nella sfida decisiva per la qualificazione in Champions League contro l’Atalanta, potrebbe riutilizzarlo dal primo minuto (vedi probabile formazione). Il Mondiale da panchinaro con l’Olanda, i ripetuti errori di inizio anno come con Duvan Zapata a Bergamo, sembrano tutti un lontano ricordo. Occhio anche al rinnovo di contratto, il giocatore vorrebbe rimanere e tutto dipende dalle prossime prestazioni (vedi articolo).