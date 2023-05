Lautaro Martinez, Atalanta e poi Torino per registrare un altro record

Lautaro Martinez partirà titolare stasera in Inter-Atalanta (ore 20.45). Per l’argentino, eroe della finale di Coppa Italia (vinta 2-1), rimangono due gare per centrare un altro record in nerazzurro.

UOMO CENTENARIO – Lautaro Martinez è l’uomo del momento in casa Inter, attualmente. Non potrebbe essere altrimenti per l’autore di 9 gol e 2 assist nelle ultime dieci partite. E soprattutto per colui che ha deciso l’accesso alla finale di Champions League, mettendo fine alle speranze di rimonta del Milan. E che ha firmato indelebilmente la vittoria della nona Coppa Italia dell’Inter, grazie alla magnifica doppietta in finale contro la Fiorentina. Entrando così nel club dei giocatori capaci di segnare almeno 100 gol con la maglia dell’Inter. Tuttavia il Toro non è ancora soddisfatto. E nel suo mirino non c’è solo la finale di Champions League, in programma il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City.

PICCOLO SFIZIO – Prima dell’ultimo, sfavillante appuntamento stagionale, l’Inter avrà altri due impegni da sostenere. Le ultime due partite di campionato, contro Atalanta (stasera alle 20.45) e Torino (il prossimo weekend). E in queste due gare Lautaro Martinez avrà un duplice obiettivo. Uno di squadra, e uno strettamente personale. Il primo è ovviamente blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Il secondo è invece superarsi in campionato. Attualmente Lautaro Martinez è a 20 gol stagionali in Serie A. Nonostante questa (con 27 gol complessivi) sia già la miglior stagione della sua carriera, il Toro può fare ancora in meglio in territorio nazionale. Il suo record è dell’anno scorso, con 21 reti totali. Il 10 dell’Inter ha quindi due occasioni per raggiungere (e superare) quel record. Tingendo ancor più d’oro questa stagione.