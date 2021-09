Darmian, uomo della provvidenza: anche ieri ha dimostrato una peculiarità

Darmian sul campo della Fiorentina ha rimesso in carreggiata l’Inter dopo un primo tempo insufficiente. L’esterno nerazzurro, lanciato dal 1′ quasi a sorpresa da Inzaghi, conferma così di essere l’uomo della provvidenza e dei gol pesanti

PROVVIDENZIALE – Matteo Darmian ha una peculiarità che ormai, alla sua seconda stagione all’Inter, è abbastanza chiara a tutti: è un giocatore di sicuro affidamento. Non ruberà la scena o le prime pagine, ma di certo viene fuori quando il momento è complicato. Ieri Simone Inzaghi lo ha schierato un po’ a sorpresa dal 1′, ma come il resto della squadra ha deluso nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo è proprio lui a rimettere la squadra in carreggiata, mettendo a segno la rete dell’1-1 su assist di Nicolò Barella. Chi ha seguito la stagione precedente, quella dello Scudetto, sa perfettamente che non è un caso isolato per l’ex Manchester United che spesso e volentieri, soprattutto sul finire di stagione, ha vestito i panni dell’uomo della provvidenza siglando gol pesanti e decisivi. Definirlo jolly è forse un po’ riduttivo perché ha dimostrato di poter essere qualcosa in più. Inzaghi lo sa e saprà certamente come sfruttarlo.