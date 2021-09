UEFA, comunicato contro la FIFA: «Mondiale ogni due anni? Inaccettabile»

Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha criticato la FIFA per la decisione di proporre un Mondiale ogni due anni (al posto che ogni quattro anni), sottolineando i rischi e l’impatto che può avere sul calcio per club e per nazionali.

PROPOSTA – Così il comunicato della UEFA sulla proposta della FIFA di giocare un Mondiale ogni due anni: “A maggio 2021 la FIFA ha condotto un’indagine sulla fattibilità dei Mondiali ogni due anni. Secondo la UEFA, questo comporterebbe problemi ai calendari. Ma avrebbe anche impatto sulle competizioni per club e nazionali già esistenti, sulla salute dei giocatori e sui tifosi. Siamo delusi dalla metodologia adottata, con la comunicazione e la promozione di un tale progetto ancora prima che le federazioni potessero consultarsi”.

PERICOLI – Il comunicato UEFA prosegue così: “I pericoli riguardo questo progetto sono la perdita di prestigio della competizione e l’erosione delle opportunità sportive per le nazionali meno quotate. Ma anche il rischio legato alla salute dei giocatori costretti a spendere molte energie ogni anno anche in estate. La UEFA è dell’opinione che il futuro del calendario internazionale debba essere soggetto di un confronto tra la FIFA e le federazioni. Il 14 settembre, insieme ai nostri membri, abbiamo chiesto alla FIFA di organizzare un meeting speciale per discutere del progetto. Ma ancora non abbiamo ricevuto risposta”.