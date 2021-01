Darmian dimenticato da Conte? Contro l’Udinese può ritagliarsi uno spazio

Condividi questo articolo

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Matteo Darmian è finito nel dimenticatoio nelle ultime uscite dell’Inter. Antonio Conte lo sta utilizzando in maniera strategica, ma c’è un motivo. Contro l’Udinese può tornare a ritagliarsi uno spazio

SOTTOTRACCIA – Matteo Darmian all’Inter difficilmente fa notizia. Non è accaduto al momento del suo arrivo, e forse questo ha fatto bene soprattutto al calciatore, che ha sorpreso tutti giocando un ottimo girone di Champions League, e un apprezzabile avvio di campionato.

INCASTRI – L’abbinamento degli esterni difensivi è stato un bel rompicato per Antonio Conte, nonostante la titolarità di Hakimi non sia stata mai realmente messa in discussione. Darmian, però, è riuscito a supplire i momenti dei defaillance dell’ex Borussia Dortmund, che al momento, tuttavia, appare davvero inamovibile. In tal senso, per Darmian è diventato sempre più difficile ritagliarsi un ruolo dal primo minuto. L’ultima volta, nella sfida di campionato col Napoli, è stato decisivo, causando il rigore della vittoria. Nelle successive sei partite, Antonio Conte l’ha sempre utilizzato come risorsa a gara iniziata, e in due occasioni (Verona e Sampdoria) è rimasto seduto per novanta minuti.

OCCASIONE – C’è una spiegazione credibile? Forse sì, nel senso che Conte ha dimostrato di preferire un esterno come Young, leggermente più creativo di Darmian, per variare gli sbocchi offensivi su quella corsia. In più, il tecnico probabilmente preferisce schierare Darmian sulla sua corsia di competenza, dove però in questo momento sta imperversando Hakimi, difficilmente alienabile. Ma il tecnico considera Darmian un ottimo colpo e una grande risorsa, ed è il motivo per cui l’ha utilizzato in fasi molto delicate delle ultime partite. Non è escluso, però, che Conte riservi qualche sorpresa, sulle fasce, contro l’Udinese.