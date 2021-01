Padovan: Â«Inter-Juventus? Con Cuadrado sarebbe stata gara diversaÂ»

Padovan: «Inter-Juventus? Con Cuadrado sarebbe stata gara diversa»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria nel big match contro la Juventus ed impegnata sabato in trasferta contro l’Udinese. Una battuta, inoltre, su Alexis Sanchez.

OBIETTIVO – Queste le parole di Giancarlo Padovan: «Inter-Juventus? Con Chiesa a sinistra e Cuadrado a destra, sarebbe stata la vera Juventus da opporre all’Inter e sarebbe stata una gara totalmente diversa. Sanchez? Non è stato sempre bene, è l’alternativa a Lautaro Martinez. L’Inter fa bene a puntare su di lui, anche perché non ha alternative. Partita ad Udine e Milan-Atalanta, chi ha avversario peggiore? Indubbiamente i rossoneri. Per l’Inter sarà partita aperta, è una sfida nella quale i nerazzurri, sul filo di lana, possono agguantare il titolo di Campione d’inverno».