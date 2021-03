D’Ambrosio vicino al ritorno completo: Conte ritrova l’ultimo jolly

Condividi questo articolo

Photo 200196746

Danilo D’Ambrosio mette un’altra manciata di minuti nelle gambe durante Inter-Genoa. Un’ottima notizia per Antonio Conte.

RITORNO – Nei minuti finali di Inter-Genoa si rivede in campo Danilo D’Ambrosio. All’84’ il numero 33 sostituisce Matteo Darmian, autore del 2-0, e va vicinissimo a sua volta alla rete. Nel 2021 è solo la terza presenza per il jolly di Antonio Conte, che ora finalmente lo ha di nuovo a disposizione. Dopo l’infortunio in casa della Sampdoria (6 gennaio), aveva giocato appena un minuto al termine della sfida contro la Lazio. Le scorie dell’infortunio al collaterale sembrano ormai sparite, e ora Conte ha di nuovo il suo jolly. Già a Parma (giovedì 4) potrebbe incrementarne il minutaggio.

NUOVO RUOLO – D’Ambrosio è diventato presto un fedelissimo di Conte, anche senza il posto da titolare assicurato. Il 33 fa dell’affidabilità e della concentrazione i suoi punti di forza, e il suo ritorno è un’ottima notizia in vista della seconda parte di stagione. Un giocatore duttile come lui può tornare utile in diverse zone del campo, compreso nella linea a tre difensiva. E molto probabilmente sarà questa la zona dove lo vedremo più impegnato, considerando l’intoccabilità dei titolari di fascia, e la tenuta delle riserve (vedi proprio Darmian ieri). La difesa è l’ultimo reparto in cui Conte necessitava di più opzioni in rotazione: ora la formazione è davvero completa.