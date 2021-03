Lukaku e non solo: due giocatori dell’Inter nel Team of the Week in Serie A

Lukaku, Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku firma il vantaggio di Inter-Genoa e serve l’assist per Darmian. E così finisce nel Team of the Week di WhoScored, assieme a un compagno.

TRASCINATORE – Romelu Lukaku si conferma il condottiero in campo di questa Inter. Anche ieri contro il Genoa, dove trova il gol dell’1-0 dopo 32″ dal fischio d’inizio, e serve l’assist per il 2-0 di Matteo Darmian. E mette più di uno zampino anche nel 3-0 finale di Alexis Sanchez. Una prestazione che vale il punteggio di 9.2 al belga: secondo i parametri di WhoScored, è il miglior giocatore di movimento dell’ultima giornata. Assieme a lui c’è un altro giocatore dell’Inter, l’onnipresente Nicolò Barella. Ecco la formazione completa: