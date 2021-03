Lukaku e Lautaro Martinez, coppia da 39+12: secondi in Europa!

Lukaku Lautaro Martinez Sanchez (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez dell’Inter sono la seconda miglior coppia d’attacco in Europa, con 39 gol e 12 assist assieme. Un dato straordinario per il numero 9 e il 10 nerazzurri.

TRASCINATORI – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez continuano a trascinare l’Inter, a suon di gol e di assist. Una combinazione che si è vista anche ieri contro il Genoa, dopo appena 32″. Tocco ravvicinato del 10 per avviare la furiosa cavalcata del 9, che conclude con il destro dell’1-0. Già lo scorso anno i due battezzarono una stagione straordinaria, venendo incoronati come miglior coppia d’attacco dell’Inter in una singola stagione, con 55 gol assieme. Quest’anno, con solo 14 giornate di campionato davanti, i due sono già a 39 gol e 12 assist complessivi.

LISTA DI LUSSO – In Serie A Lukaku e Lautaro Martinez sono senza dubbio la miglior coppia di attaccanti, e il primato dell’Inter lo dimostra. I nerazzurri sono primi in classifica per punti e per gol. E dei 60 gol totali finora segnati, 31 portano la loro firma. In Europa, tra i campionati top, solo Robert Lewandowski e Thomas Muller del Bayern Monaco sono davanti al 9 e 10 dell’Inter (38 reti). Qualsiasi cosa succeda nei mesi futuri, il punto di partenza – anche per l’anno prossimo – sarà questo.