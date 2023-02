D’Ambrosio rispolverato da Inzaghi: il numero 33 può tornare utile all’Inter

Danilo D’ambrosio è tornato in campo nella sfida contro l’Atalanta, complice l’infortunio di Dumfries. Il numero 33 a sorpresa ha giocato nel ruolo di esterno destro, come non gli capitava da tempo.

SENATORE – Danilo D’Ambrosio è uno dei giocatori più esperti della rosa nerazzurra. Il numero 33 è tornato in campo contro l’Atalanta, entrando a circa un quarto d’ora dalla fine al posto di Denzel Dumfries. L’aspetto più sorprendente del suo ingresso in campo è il ruolo occupato. Data la contemporanea presenza in campo di Matteo Darmian, ci si aspettava che quest’ultimo potesse prendere il posto di Dumfries sulla fascia, con lo scivolamento di D’Ambrosio nel ruolo di braccetto di difesa. Invece, a sorpresa, il numero 33 ha ricoperto il ruolo di tutta fascia, come non faceva da tempo. Spesso ci si dimentica che l’ex Torino nasce come terzino di ruolo. E sebbene negli ultimi anni, complice anche un calo fisico dovuto all’età, abbia ricoperto principalmente il ruolo di braccetto difensivo, all’occorrenza potrebbe sempre essere schierato come esterno. Probabilmente non per 90′, ma per buone porzioni di partita. La sua esperienza e il suo essere uno dei senatori della rosa sono doti che possono sempre tornare utili, nonostante il suo minutaggio non sia più quello di un tempo.