Inter, allenamento mattutino. Importante novità per Inzaghi prima del Milan – Sky

Simone Inzaghi può sorridere in vista della sfida con il Milan in programma domenica 5 febbraio a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico ha svolto questa mattina l’allenamento della squadra con un importante novità prima del derby.

IMPORTANTE NOVITÀ – Programma di giornata già concluso per l’Inter, che ha svolto l’allenamento mattutino ad Appiano Gentile in vista del derby in programma sabato alle 20:45. La squadra al completo ha lavorato davanti lo sguardo vigile di mister Simone Inzaghi, felice di aver ritrovato anche Marcelo Brozovic oltre Samir Handanovic. Entrambi i giocatori non solo hanno svolto l’intero allenamento, ma hanno partecipato anche alla partitella con la squadra divisa in due gruppi.