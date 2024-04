Cuadrado, quanto mi costi! Cifre, dettagli e una provocazione per l’Inter

Cuadrado si candida in maniera piuttosto credibile come operazione flop dell’Inter in questa stagione. L’esterno destro colombiano non è ancora pronto per tornare in campo dopo l’operazione al tendine d’Achille sinistro, lasciando ferme a dicembre 2023 le sue statistiche

STAGIONE DA FANTASMA – Quella del 12 dicembre 2023 rischia di essere l’ultima apparizione di Juan Cuadrado in maglia Inter ancora per molto. L’esterno destro colombiano, alla prima e finora ultima partita stagionale da titolare – giocata dal primo all’ultimo minuto! -, non vede il campo da Inter-Real Sociedad (0-0). In totale 9 presenze, di cui 7 in Serie A e 2 in Champions League, prima di essere escluso dalla lista UEFA. Nessuna convocazione in Coppa Italia né in Supercoppa Italiana, vinta dai compagni a Riad (Arabia Saudita). Entrando nei dettagli, Cuadrado fa registrare 310′ ufficiali da calciatore dell’Inter. Più precisamente, 182′ (compresi 33′ di recupero) in Italia e 128′ (di cui 16′ di recupero) in Europa. In pratica è come se Cuadrado in maglia nerazzurra non avesse giocato nemmeno tre partite complessive (261′), arrivando a totalizzare un tempo più solo grazie all’extra time (49′). E se il numero 7 “fantasma” dell’Inter non riuscisse a tornare in tempo per giocare almeno un’altra partita stagionale, come andrebbe valutato il suo apporto alla causa? Non ci sono dubbi sul fatto che si possa parlare di stagione buttata per l’ormai ex “bandiera” della Juventus ma i dettagli fanno paura. E sono quelli a poter far leva sulla sua voglia di rivalsa.

Cuadrado all’Inter tra contratto, numeri e provocazione

CUADRADO IN CIFRE – Pur considerando i due assist “fissa-risultati” nelle altrettante larghe vittorie contro Fiorentina a Milano per Lautaro Martinez (4-0) e in casa del Napoli per Marcus Thuram (0-3), il contributo di Cuadrado nell’Inter di Simone Inzaghi è pari a zero. Come i gol. E pur tornando a maggio, dopo la riatletizzazione, per le ultime giornate di Serie A, i giochi per lo Scudetto quasi sicuramente sarebbero già chiusi. Contributo nullo ma stipendio no. Il peso di Cuadrado a bilancio per l’Inter supera i 4.5 milioni di euro lordi. Colpa dell’ingaggio pari a 2.5 milioni netti. Ciò significa che ogni apparizione di Cuadrado in maglia nerazzurra è costata all’Inter oltre mezzo milione di euro! Più precisamente, 15 mila euro al minuto… Un po’ troppo. Anche prima di dirsi addio, forse. Il contratto di Cuadrado scade il 30 giugno 2024 e non ci sono margini di prolungamento ma una provocazione è legittima. Un’altra stagione all’Inter ma rinnovando al minimo salariale (meno di 50 mila euro lordi annui, ndr) con bonus legati a presenze, prestazioni e vittorie. Un modo per “rimborsare” l’Inter dimostrando di non essere approdato a Milano solo per soldi e allo stesso tempo “spalmare” l’investimento a livello aziendale: il grande ex “nemico” Cuadrado rischia di passare alla storia come flop nello storico anno della seconda stella dell’Inter. Una “macchia” da cui ripulirsi solo con un gesto simile…