Correa, ultima stagione con l’Inter? Il ‘Tucu’ uno dei ‘sacrificabili’ sul mercato

Joaquin Correa potrebbe aver disputato la sua ultima stagione con l’Inter. L’argentino sembra destinato ad essere sacrificato sul mercato

MERCATO – L’avventura di Joaquin Correa con la maglia dell’Inter potrebbe essere arrivata alla fine. L’argentino, preso dalla Lazio nell’estate del 2021, a Milano non è riuscito ad incidere come sperato da allenatore e proprietà. Anche l’ultima stagione mostra numeri impietosi: 41 presenze in tutte le competizioni con soli 4 gol segnati. Un bottino troppo magro per quello che dovrebbe essere il back-up di qualità di Lautaro Martinez. Ecco che quindi il “Tucu” potrebbe essere sacrificato sul mercato nel corso dell’estate: la volontà dell’Inter è quella di confermare Lautaro e Lukaku (Chelsea permettendo) rivoluzionando il reparto avanzato con gli addii di Dzeko e proprio di Correa. L’argentino fa gola soprattutto all’estero ed è uno dei “sacrificabili” in rosa: per 15-20 milioni può partire, generando un “tesoretto” utile da reinvestire sul mercato. Il destino quindi sembra segnato: la finale di Coppa Italia è stata l’ultima partita di Correa con l’Inter?