Sartori, DT Bologna: «Thiago Motta all’Inter? Posso dirvi che…»

L’Inter ragiona sul futuro (vedi articolo), forte anche degli introiti arrivati dal percorso in Champions League e dalla qualificazione per la prossima stagione nella massima competizione europea. In tutto questo, poi, è arrivato anche un annuncio su Thiago Motta da parte del DT del Bologna, Giovanni Sartori. Le sue parole a Tuttomercatoweb.com.

FUTURO THIAGO MOTTA − Il direttore tecnico del Bologna, Giovanni Sartori, ha parlato a Tuttomercatoweb.com del futuro di Thiago Motta. Nominando anche l’Inter di Steven Zhang (vedi QUI). «Futuro sulla panchina dell’Inter? Non posso dirlo, non conosco quelle realtà. Però conosco lui e posso dirvi che ci arriverà. È un grandissimo lavoratore, un professionista intelligente e attento ai particolari, per cominciare. E con delle bellissime idee di calcio», ha riferito.

Fonte: Tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini e Dimitri Conti