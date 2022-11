Correa in Bayern Monaco-Inter torna impalpabile: prova senza incidere

Bayern Monaco-Inter non è stata la partita di Correa. Partito titolare, l’argentino pur mettendo insieme buoni numeri non è riuscito realmente a incidere sulla gara.

CONFERMA MANCATA – In Bayern-Monaco-Inter Inzaghi ha puntato ancora su Correa come titolare. Un obbligo visto il forfait di Lukaku e le condizioni non perfette di Dzeko. Un’occasione per l’argentino, che veniva da un gol che sembrava un gesto di svolta. Un potenziale simbolo di cambiamento. Il Tucu però non ha dato seguito a quello spunto. Lasciandolo un lampo isolato invece che farne un nuovo inizio.

NUMERI VUOTI – Correa è tornato nella sua versione più timida. Al limite dell’impalpabile. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Il Tucu ha fatto coppia con Lautaro Martinez, agendo da seconda punta col compito di cucire il gioco. E nei numeri lo ha anche fatto: i suoi tocchi totali sono 40 in 76 minuti, con 24 passaggi tentati. Praticamente gli stessi numeri di Gagliardini e superiori a Barella. Con anche 5 dribbling all’attivo. Ma questi numeri restano vuoti. Il fatto è che il numero 11 non è praticamente mai risultato incisivo. Nessun tiro, palloni persi senza lottare, poco contributo dove davvero conta, una buona azione creata, sprecata proprio al momento giusto per mancanza di personalità. Una sensazione generale ancora una volta di poco carattere, di non saper salire di livello quando e se serve. Un giocatore che si fa trascinare. E che nemmeno stavolta è riuscito a scrollarsi di dosso questo apparente torpore che lo attanaglia.