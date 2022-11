Bellanova, mai fermo in Bayern Monaco-Inter! Da rivedere due aspetti

Raoul Bellanova ha giocato da titolare in Bayern Monaco-Inter. Buona prestazione per il laterale, mai fermo nel corso dei 90′ minuti. Ci sono però due aspetti da rivedere e da migliorare

MAI FERMO – Raoul Bellanova ha avuto la sua chance da titolare in Bayern Monaco-Inter e l’ha sfruttata. Il laterale ex Cagliari, che prima della sfida in Baviera aveva raccolto appena 61′ in stagione, ha dimostrato una discreta personalità e nessun timore reverenziale per avversari certamente più quotati e con notevole esperienza in campo europeo. L’esterno dell’Inter, nel corso dei 90′, ha sempre provato lo spunto personale, mostrando una notevole velocità tanto da saltare anche un velocista come Alphonso Davies. All’interno della prestazione di Bellanova, però, sono saltate fuori alcune “criticità” su cui l’esterno dovrebbe lavorare per diventare un calciatore completo.

AL LAVORO – Bellanova dovrà lavorare, e molto, sulla fase difensiva. Il numero 12 nerazzurro ha fatto qualche interessante diagonale difensiva, contro un cliente non facile come Mané. Ma spesso, per l’euforia del momento, si è trovato fuori posizione, sbilanciando la squadra ed esponendola a pericoli in campo aperto. Un altro aspetto in cui l’ex Cagliari deve migliorare è certamente il cross. Dai tanti spunti offensivi avuti, infatti, non è mai riuscito a creare occasioni per i compagni: ottima preparazione, fra corsa e dribbling, ma cross da dimenticare. Ma il talento c’è, e si vede: Inzaghi ed il suo staff hanno ottimo materiale su cui lavorare.