Contratti in scadenza Inter, novità in arrivo: chi resta e chi va via

Inter alle prese con i contratti in scadenza a fine stagione, sebbene i nomi più importanti siano già al sicuro. E piuttosto potrebbero essere blindati con rinnovi caratterizzati da ingaggi ancora più importanti. Ecco il punto della situazione a ormai due terzi di stagione superati

RISCATTO CONDIZIONATO – La politica dei rinnovi in Viale della Liberazione è apparentemente ferma. Più corretto dire congelata per non distrarsi dagli impegni di campo. Le priorità a livello strategico per l’Inter sono note ma la fretta riguarda i contratti in scadenza il 30 giugno 2024. Già scattato l’obbligo di riscatto sia per Davide Frattesi dal Sassuolo sia per Marko Arnautovic dal Bologna. Che adesso possono considerarsi a tutti gli effetti calciatori di proprietà Inter. Questione solo di aritmetica ma già prima di Pasqua dovrebbe arrivare anche quello di Carlos Augusto, che continuerà con reciproca soddisfazione la sua avventura nerazzurra, dal Monza. Al contrario, non ci sono speranze per Emil Audero, che l’Inter eventualmente potrebbe tornare a trattare con la Sampdoria per ottenere un nuovo prestito rinegoziando l’accordo precedente. In scadenza da inizio stagione non ci sono solo i quattro acquisti – ora dimezzatisi – arrivati a Milano in prestito.

Contratti in scadenza Inter 30 giugno 2024

RINNOVO LIBERO – Sulla lista dell’Inter figurano ancora cinque calciatori in scadenza di contratto a fine stagione. Due con opzione di prolungamento e tre no. La permanenza di Raffaele Di Gennaro non sarà un problema ma prima di procedere al rinnovo l’Inter aspetta di capire quale sarà il trio tra i pali. Praticamente impossibile che venga attivata la clausola per il prolungamento automatico del contratto di Davy Klaassen, che il 1° luglio quasi sicuramente sarà libero di trovarsi un’altra squadra. Situazione analoga per Juan Cuadrado che, essendo ancora infortunato, non sta dando nessun contributo alla causa. Nessun dubbio, invece, su Stefan Sensi, che può già considerarsi un ex Inter. Infine, completa il gruppo dei calciatori in scadenza il 30 giugno 2024 Alexis Sanchez, che a sorpresa potrebbe strappare un rinnovo last minute ma la decisione verrà presa solo dopo aver valutato pro e contro. Ci sarà ancora l’Inter nel suo futuro?