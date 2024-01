Inter, nuova scadenza dei contratti dopo i rinnovi: ecco tutte le date

I contratti in scadenza per l’Inter non sono più troppi ma le date di fine rapporto sono diverse per i venticinque calciatori oggi in rosa. Cinque, nello specifico. L’urgenza dovrebbe essere per la data più imminente, in realtà la prossima firma non è per evitare il rischio parametro zero

SCADENZA CONTRATTI INTER – Gli ultimi tre prolungamenti del 2023 in casa Inter danno vita a una serie di rinnovi. Attesi da tempo e finalmente in arrivo. L’Inter non si ferma al trio formato da Matteo Darmian, Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan ma aprirà il suo 2024 con la firma più importante. Quella del capitano Lautaro Martinez, che aggiornerà la data di scadenza de suo attuale contratto. A fine stagione, invece, potrebbero essere diversi gli addi a parametro zero in caso di mancato rinnovo (o riscatto, se non dovesse verificarsi l’obbligo). L’apertura della finestra invernale di Calciomercato porterà sicuramente altre novità in entrata e uscita entro il 31 gennaio. Nel frattempo, ecco la situazione contratti in scadenza della rosa attuale in casa Inter.

Rosa Inter: tutti i contratti in scadenza

30 giugno 2024

– CARLOS AUGUSTO (fino al 2028 in caso di riscatto)

– Davide FRATTESI (fino al 2028 in caso di riscatto)

– Emil AUDERO (fino al 2027 in caso di riscatto)

– Marko ARNAUTOVIC (fino al 2025 in caso di riscatto)

– Raffaele DI GENNARO (con opzione fino al 2025)

– Davy KLAASSEN (con opzione fino al 2025)

– Juan CUADRADO

– Stefano SENSI

– Alexis SANCHEZ

30 giugno 2025

– Matteo DARMIAN (con opzione fino al 2026)

– Francesco ACERBI

– Stefan DE VRIJ

– Denzel DUMFRIES

– Lucien AGOUMÉ

30 giugno 2026

– Yann SOMMER

– Nicolò BARELLA

– Henrikh MKHITARYAN

– LAUTARO MARTINEZ

30 giugno 2027

– Federico DIMARCO

– Kristjan ASLLANI

– Hakan CALHANOGLU

30 giugno 2028

– Alessandro BASTONI

– Yann BISSECK

– Benjamin PAVARD

– Marcus THURAM

Ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2024.