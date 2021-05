Conte gonfia il petto ed esalta la sua Inter: equilibrio sì, ma solo per gli altri!

MERITI – In attesa del verdetto sul campo, che potrebbe anche condannare la squadra di Andrea Pirlo all’Europa League, il tecnico nerazzurro in conferenza stampa sottolinea che quanto fatto dall’ Inter non è assolutamente “normale”: «Avevo pronosticato un campionato molto equilibrato e infatti lo è, a parte l’Inter che ha preso una propria strada ed è andata dritta fino al traguardo. Pensavo che ci fosse più equilibrio e l’equilibrio dietro l’Inter c’è e si protrarrà fino all’ultima giornata». Di questi tempi, poi, è sempre bene evidenziare i meriti propri prima dei demeriti altrui: «Penso che noi siamo stati veramente bravi, abbiamo fatto qualcosa di inaspettato anche per come è stato fatto», chiude Conte. Insomma, il tecnico leccese gonfia il petto ed esalta i meriti della sua squadra. Com’è giusto che sia.

