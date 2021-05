Conte: «Juventus-Inter? Ogni partita vale tre punti, noi molto bravi»

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di “Inter TV” alla vigilia di Juventus-Inter di domani. Il tecnico fa i complimenti alla squadra per lo scudetto conquistato e lascia intendere di non volere distrazioni nella sfida di domani.

LA PARTITA D’ANDATA – Conte ritiene che la sfida d’andata coi bianconeri sia stata molto importante: «Penso che durante una stagione, quando ci sono determinate partite dove affronti i più forti, ti possono indicare e dare un tuo livello. Quindi io penso che quella partita per noi è stato importante. Vincere contro la squadra che per nove anni di seguito vinceva lo scudetto e aveva un gap significava molto a livello di autostima e consapevolezza dei propri mezzi. Da questo punto di vista è stata importante. Se quella partita rimane fine a se stessa può essere un boomerang, puoi diventare presuntuoso, arrogante, pensare di essere forte e può essere l’inizio della fine. Siamo stati bravi a capitalizzare quella partita nella giusta maniera, a darle la giusta importanza e abbiamo continuato su un’ottima strada».

UN TRIONFO ATTESO? – Conte sembra essere stupito di aver vinto lo scudetto con largo anticipo e non si attendeva una situazione del genere a fine campionato: «Avevo pronosticato un campionato molto equilibrato e infatti lo è a parte l’Inter che ha preso una propria strada e andata dritta fino al traguardo. Pensavo che ci fosse più equilibrio e l’equilibrio dietro l’Inter c’è e si protrarrà fino all’ultima giornata. Penso che noi siamo stati veramente bravi, abbiamo fatto qualcosa di inaspettato anche per come è stato fatto».

SI GIOCA PER VINCERE – Conte, nonostante il titolo vinto, vuole sempre giocare per vincere: «Ci sono le partite che valgono tre punti e questo deve essere secondo me quello a cui deve pensare il calciatore dell’Inter e tutto l’ambiente. Quando affronti squadre importanti come Juventus, Roma, Milan, Lazio, anche l’Atalanta che ora è nel novero delle squadre importanti c’è un tasso di difficoltà molto più elevato. I campionato si vincono in 38 partite e come giochi contro seconda, terza o quarta o prima vale lo stesso tre punti come giocare contro l’ultima».

GRANDI MERITI – Conte premia i meriti della sua squadra: «In un campionato equilibrato c’è stata una squadra che ha fatto cose straordinarie e si è staccata da un gruppo dove regna grandissimo equilibrio. Merito dei calciatori e a tutta l’Inter per quello che è stato fatto».