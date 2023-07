Classifica marcatori Inter in amichevole: Lautaro Martinez guida il gruppo

Classifica marcatori Inter aggiornata dopo la seconda amichevole estiva della squadra di Inzaghi ad Appiano Gentile. Lautaro Martinez non fa che confermarsi leader del gruppo, anche in estate, sul tabellino. Scopriamo insieme l’attuale classifica marcatori estiva in maglia Inter

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Il netto 10-0 di Inter-Pergolettese migliora notevolmente il bottino di gol estivi in maglia nerazzurra. Dopo il 3-0 del debutto stagionale contro il Lugano e l’uscita contro la Pergolettese, la squadra di Simone Inzaghi può già vantare la bellezza di tredici reti. Ma qual è la classifica marcatori in casa Inter al momento? A guidare il gruppo di marcatori non può che essere Lautaro Martinez, autore di quattro gol. Due dei quali su rigore. L’Inter di Inzaghi non dimentica come si segna in attesa dei prossimi impegni più probanti. Prima contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex Marcelo Brozovic, sfida attesissima. Poi contro il Paris Saint-Germain di Neymar Jr e dell’ex Milan Skriniar, soprattutto. E non subisce reti. Anche senza avere in rosa un centravanti di peso e un portiere titolare… almeno per il momento. Il calciomercato, del resto, è sempre protagonista assoluto in questo periodo. Inzaghi ora aspetta gli acquisti principali per poter dire di avere la rosa a posto. Di seguito l’attuale classifica marcatori estiva dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol segnati su rigore).

Classifica marcatori Inter – Amichevoli 2023

4 GOL – Lautaro Martinez (2).

2 GOL – Sebastiano Esposito.

UN GOL – Giovanni Fabbian, Stefano Sensi, Joaquin Correa, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries ed Henrikh Mkhitaryan.

