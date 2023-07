Sabatini: «Lukaku-Inter, pentimento? No! Vincolo Juventus»

Sabatini scarta a chiare lettere la possibilità che l’Inter consideri di nuovo Lukaku, dopo tutto quello che è successo. Intervenuto nel corso di Radio Radio Mattino, il giornalista dà più possibilità alla Juventus.

ALTRO CHE TRIS – Nonostante stamattina si sia parlato di volontà di Romelu Lukaku di ricucire lo strappo con l’Inter, Sandro Sabatini non vede questa possibilità: «A me non risulta. A me risulta che con la Juventus ci sia un accordo già pronto e vincolato solo dalla partenza di Dusan Vlahovic. La scadenza c’è, a me risultava a fine luglio, poi non so perché si dica del 4 agosto. Però io ho soltanto rispetto per i colleghi: la storia della Juventus l’ha riportata il Corriere dello Sport con Ivan Zazzaroni. Ognuno cerca di tirare l’acqua al suo mulino, poi a me non risulta dell’Inter. Steven Zhang è un presidente che ha incassato i soldi di Marcelo Brozovic e Lukaku, in più non ha rinnovato alcuni contratti. Ma l’Inter ora è senza portiere e attaccante».