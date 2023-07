Pruzzo: «Lukaku può finire col cerino in mano! Ma non rischia»

Fra Inter e Juventus la prossima squadra di Lukaku potrebbe essere… il Chelsea, da separato in casa. Pruzzo non esclude che alla fine il belga non riuscirà ad andare nel club che desidera (qualunque esso sia), ma ritiene che cadrà comunque in piedi. Ne ha parlato a Radio Radio Mattino.

DISCUSSO – Il pensiero di Roberto Pruzzo su Romelu Lukaku: «Da un mese o forse più continuiamo in Italia a parlare di due-tre attaccanti, forse soltanto noi sentiamo il bisogno di farlo e dalle altre parti poco importa di questi calciatori. Sono situazioni prettamente italiane, l’idea era che Lukaku volesse veramente tornare a Milano in tutto e per tutto. Può darsi pure che le cose siano cambiate e che ci sia già un accordo fra lui o la Juventus, ma che alla fine rimanga col cerino in mano. Però alla fine rimane con un bel cerino, perché gli danno talmente tanti soldi che alla fine una squadra la troveranno. Effettivamente Lukaku da noi ha fatto bene, però ha un costo e una situazione che lascia a pensare. Non escludo che tutte le società abbiano avuto un ripensamento».