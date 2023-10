Calhanoglu va agli Europei: nel cuore del gioco in Turchia-Lettonia

La Turchia ha strappato il pass per Euro 2024. E nella vittoria con la Lettonia Calhanoglu ha comandato il gioco, da una posizione più avanzata.

EUIROPEI RAGGIUNTI – La Turchia si è già qualificata per gli Europei di giugno. La certificazione è arrivata con la vittoria per 4-0 sulla Lettonia. Una prestazione in cui Calhanoglu è stato titolare a centrocampo. E ancora una volta nel cuore del gioco della sua squadra.

RUOLO DIVERSO – Montella per la sua Turchia ha scelto come modulo un 4-1-4-1 in cui Calhanoglu gioca nella linea dietro la punta. Guardiamo la sua heatmap presa da Whoscored:

Il centrocampista dell’Inter ha giocato in una posizione più avanzata rispetto a quella a cui sono ormai abituati i tifosi nerazzurri. Ha svariato su tutta la trequarti, facendo il riferimento della manovra da centrocampo in sù. Trovandosi di fatto a giocare come trequartista vero e proprio, come si vede dalle posizioni medie elaborate da Sofascore (lui è il numero 10):

Anche così però non ha perso la sua influenza nel gioco.

RIFERIMENTO OFFENSIVO – Vediamo la specifica dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Nei suoi 86 minuti di gioco, in totale Calhanoglu ha toccato 59 palloni, quinto valore dalla squadra ma primo da centrocampo in sù. I passaggi sono 37, realizzati all’89%, con anche 12 cross (9 calci d’angolo) e 4 lanci lunghi. Al suo attivo 2 passaggi chiave e una grande occasione creata. Una prova di impatto che ha reso felice per primo il giocatore visto il risultato.