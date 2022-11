Brozovic ritorna e riprende la bacchetta: in Inter-Bologna dirige nel finale

Brozovic ha giocato nel finale di Inter-Bologna e ha fatto capire a tutti cosa significa il suo ritorno. In pochi minuti ha dominato la regia.

IL RITORNO DEL REGISTA – Inter-Bologna ha visto il ritorno di Brozovic nel ruolo di direttore dell’orchestra nerazzurra. Il numero 77 è entrato al minuto 62, andandosi in realtà a sommare ai centrocampisti titolari Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella. Lo stesso, è andato ad occupare la zona centrale, prendendo in mano la regia della squadra. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Il croato ha messo insieme corsa, movimenti e tanti, tanti passaggi. Facendo rivedere, pur in un contesto ormai semplice, la sua influenza unica sul gioco.

RE DEI TOCCHI – C’è un dato che fa capire che tipo di giocatore sia Brozovic. In appena 28 minuti il croato ha messo insieme 59 tocchi, che potete vedere in questa grafica:

Il terzo valore assoluto dell’Inter, quinto di tutta la partita. Con 58 passaggi, di cui 54 realizzati (ancora terzo assoluto) per una percentuale di realizzazione del 93%. Con anche 25 passaggi realizzati in avanti (primo della partita) e 8 passaggi realizzati sulla trequarti offensiva (secondo). Tutto questo, è giusto sottolinearlo ancora, in meno di 30 minuti di campo. La regia personificata.