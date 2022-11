Di Vaio: «Approccio contro Inter OK, poi perso la testa! Così non va bene»

Marco Di Vaio attraverso i canali ufficiali del Bologna ha commentato la prestazione della squadra sconfitta 6-1 dall’Inter a San Siro.

IL COMMENTO – Di Vaio, dirigente del Bologna, commenta così la prestazione della sua squadra contro l’Inter: «Avevamo approcciato bene la partita, poi abbiamo subito due gol in pochi minuti, il secondo in particolare su una punizione inesistente che ci ha fatto innervosire e perdere concentrazione. Questo non deve succedere, dobbiamo rimanere in campo concentrati per tutti i 90 minuti e credere in noi stessi perché le gare possono essere ribaltate e lo abbiamo visto domenica scorsa contro il Torino. Non possiamo perdere la testa, lo dobbiamo ai nostri tifosi che ci seguono e al club che ha una grande storia. Da domani lavoreremo per correggere gli errori e ci concentreremo subito sulla partita di sabato contro il Sassuolo che sarà importante per chiudere bene al Dall’Ara. Poi avremo due mesi di sosta nei quali lavoreremo per ripartire con positività a gennaio».

Fonte: bolognafc.it