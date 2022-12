Brozovic, Croazia prudente: panchina e no rischi. Programma Inter definito

Brozovic non è sceso in campo nella finalina per il terzo/quarto posto contro il Marocco (vedi report). Dalic è stato dunque di parola e ha deciso di non rischiare il centrocampista, uscito non al meglio dalla semifinale con l’Argentina. Il programma per l’interista è stato già definitivo

RISCHIO SCAMPATO – Marcelo Brozovic ha di fatto terminato il suo Mondiale al 50′ della semifinale tra Croazia e Argentina per via di un fastidio accusato e poi rivelatosi fortunatamente niente di grave. In ogni caso il Commissario Tecnico croato, Zlatko Dalic, ha deciso di non rischiare nulla nella finale terzo/quarto posto contro il Marocco: il centrocampista non ha disputato nemmeno un minuto. Buon per l’Inter che, nonostante gli esami medici negativi, temeva per le condizioni di Brozovic.

Brozovic, terzo posto al Mondiale e fine dell’avventura in Qatar: ora riposo e poi ritorno a Milano

Adesso il programma è ben definito: qualche giorno di meritata vacanza per staccare dagli impegni, riposarsi e ricaricare le pile e in seguito ritorno ad Appiano Gentile. Il rientro del croato è stato fissato dopo il 26 dicembre, Santo Stefano, e dunque a ridosso dell’ultima amichevole invernale contro il Sassuolo. Brozovic verrà valutato anche dallo staff medico dell’Inter e se tutto dovesse essere confermato, Inzaghi lo ritroverebbe subito in gruppo. Il 4 gennaio i nerazzurri sfidano il Napoli a San Siro ma un suo impiego dal 1′ sembra al momento improbabile.