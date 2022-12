Betis-Inter 0-0 al 45’: poche occasioni, Handanovic attento

Betis-Inter finisce 0-0 per quanto riguarda il primo tempo (qui il live). Poche occasioni da gol ma Handanovic si fa trovare pronto quando chiamato in causa.

BETIS-INTER, PRIMO TEMPO – Quasi più cartellini, sorprendentemente quattro di cui tre ospiti, che tiri in porta. Per metà tempo di occasioni non se ne vedono, poi ci prova Alex Moreno con una conclusione da lontano che Samir Handanovic para a terra. Il portiere dell’Inter è attento anche al 36’, su un sinistro di Dani Pérez. Dalle parti dell’area del Real Betis i nerazzurri si fanno vedere poco, con un gol annullato a Robin Gosens, nel finale ci prova Hakan Calhanoglu (uno degli ammoniti con Milan Skriniar, Luiz Henrique e Henrikh Mkhitaryan) ma il suo bel tiro di destro da fuori è facile preda del portiere Claudio Bravo. Si chiude dopo un minuto di recupero e un rischio in area interista fortunatamente rimediato.

BETIS-INTER 0-0 AL 45’