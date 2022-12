Boxing day anche in Serie A: i vantaggi che può portare al calcio italiano

Il Boxing Day è ormai cosa scontata in Premier League. Anche in Serie B le partite giocate il 26 dicembre stanno diventando una consuetudine. Un’idea che potrebbe aiutare anche la Serie A.

BOXING DAY – Il Boxing Day in Serie A fu già provato qualche anno, poi non venne confermato. In Inghilterra si tratta invece di una vera e propria abitudine per i tifosi. Anche in Serie B sta conquistando tutti. Ne è sicuramente una prova la gara di ieri tra Bari e Genoa. Al San Nicola erano infatti presenti 40.000 tifosi. La squadra pugliese spicca non solo nella serie cadetta ma in generale in Italia per i numeri che fa nelle partite in casa. Se un Bari-Genoa di Serie B fa questi numeri il 26 dicembre, Anche la Serie A potrebbe avere un’affluenza importante.

VANTAGGI – Quest’anno la Serie A riprenderà il 4 gennaio. Seguirà la norma tornando i primi dell’anno. Chiaramente il Mondiale a novembre ha influito. Nei prossimi anni, quando il Campionato del Mondo tornerà ad essere giocato in estate, ci si potrà pensare. Godersi le feste in famiglia e poi andare allo stadio, può essere una nuova sorta di tradizione natalizia. Aiuterebbe a riportare le famiglie allo stadio, e a riempire degli impianti sempre più voti. Non sarà questo il cambiamento che salverà il calcio italiano, ma sarebbe sicuramente un piccolo passo