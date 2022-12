Inter-Napoli 2021-2023, quante analogie! E Inzaghi spera nel bis-svolta

Inter-Napoli del 4 gennaio 2023 decisiva proprio come quella del 21 novembre 2021. Tante le analogie tra le due sfide. Inzaghi spera in un bis

DECISIVA − Prima dell’anno da brividi per l’Inter, che il 4 gennaio sfiderà il Napoli capolista. I nerazzurri sono obbligati a vincere per non scivolare in classifica a meno 14 dagli azzurri. Dunque, tutta la pressione è praticamente addosso alla squadra di Simone Inzaghi. La posta in palio è troppo importante. Le poche speranze tricolore dell’Inter, difatti, passeranno proprio dalla sfida di San Siro. Vincere significherebbe non solo smuovere la graduatoria ma soprattutto darsi una spinta mentale decisamente importante. Il Napoli ha dalla sua due su risultati tre, poiché anche un pareggio non sarebbe affatto un risultato negativo. Ma quante analogie con lo scontro diretto di 13 mesi fa! Ovvero con quell’Inter-Napoli, terminato 3-2 per i nerazzurri.

INTER-NAPOLI 2021-2023: TANTE ANALOGIE!

INZAGHI SPERA − Ritornando, appunto, a quel 21 novembre 2021, Inter-Napoli metteva di fronte la squadra capolista del campionato – quella di Luciano Spalletti – contro l’undici di Inzaghi, a cavallo tra il terzo e il quarto posto e a meno sette proprio dal primato. Situazione, dunque, molto simile a quella che si configurerà la sera del 4 gennaio 2023. In questo caso i punti di distacco saranno undici e con un ipotetica sconfitta l’Inter uscirebbe praticamente dalla scorsa scudetto scivolando a meno 14 (lo scorso anno 10). Quella sfida, che l’Inter giocò senza de Vrij ma con Ranocchia titolare, ribaltò tutti i pronostici. L’Inter vinse contro il Napoli 3-2 grazie alle reti di Ivan Perisic, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. In mezzo i gol di Zielinski e la meravigliosa palombella di Mertens a rendere frizzantissimo il finale. Altre due analogie sono date dal fatto che anche quella partita si giocò a San Siro dopo una sosta per le Nazionali (ma di soli 15 giorni e non di 50) e decretò la prima sconfitta per la squadra di Spalletti, che mai prima di allora aveva perso in campionato (proprio come oggi). La speranza di Inzaghi e di tutti i tifosi nerazzurri è che quel precedente possa ripetersi. In quel caso, infatti, la vittoria contro gli azzurri svoltò la stagione dell’Inter, che non solo riuscì ad incanalare un filotto incredibile di successi ma riuscì anche a ribaltare completamente la classifica in poco meno di un mese.