Bologna-Inter con la leggerezza del 2021: pericolo disinnescato

Domani sera si giocherà Bologna-Inter (ore 18.00), anticipo della ventottesima giornata della Serie A 2023/24. Con punti pesanti in palio soprattutto per i padroni di casa, a differenza delle ultime due stagioni.

SITUAZIONE AL ROVESCIO – Sabato arriva Bologna-Inter, match molto importante per l’attuale classifica della Serie A 2023/24. I nerazzurri hanno la possibilità di consolidare il vantaggio di 15 punti sulle inseguitrici, in attesa di Milan-Empoli (domenica alle 15) e Juventus-Atalanta (domenica alle 18). Due partite che interessano molto anche i padroni di casa, al momento quarti a 5 punti dai rossoneri e sopra di 4 sulla Roma e 5 sui bergamaschi. Thiago Motta punta a ottenere i 3 punti anche solo per non compromettere la capitale vittoria in casa dell’Atalanta. Con la speranza di rimanere a oggi l’unico allenatore della Serie A a non perdere contro Simone Inzaghi nel doppio confronto. Un’insidia non da poco per l’Inter, considerando soprattutto il trend in casa del Bologna.

IL PASSATO GUIDA – Sabato l’Inter tornerà allo stadio Renato Dall’Ara, dove non vince dal 3 aprile 2021 (0-1 firmato Romelu Lukaku). Nei successivi due incontri arrivano infatti due sconfitte di misura. Il 2-1 del 27 aprile 2022, che di fatto consegna il titolo al Milan. E poi l’1-0 del 26 febbraio 2023, pochi giorni dopo la vittoria contro il Porto nell’andata degli ottavi di Champions League. Stavolta però i nerazzurri scenderanno a Bologna con presupposti totalmente differenti. Potendo permettersi anche qualche rotazione, avendo la testa già all’Europa per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid (mercoledì ore 21). Il 2024 sin qui perfetto permette alla squadra di Inzaghi di disinnescare la trasferta più difficile delle ultime stagioni. Anche se tornare a vincere, specie dopo un filotto di 15 risultati utili consecutivi tra il 2003 e il 2021, sarebbe un ulteriore segnale della crescita di questa Inter.