Biraghi, mai cosÃ¬ bene in Serie A: parte attiva a sei reti con l’Inter

Biraghi, mai così bene in Serie A: parte attiva a sei reti con l’Inter

Condividi questo articolo

Con due gol e quattro assist in sedici presenze stagionali con la maglia dell’Inter, Cristiano Biraghi ha raggiunto fin qui il suo miglior risultato in Serie A.

MIGLIOR STAGIONE – Nonostante sia stato spesso al centro delle critiche per delle prestazioni non brillantissime, con il gol e l’assist messi a referto nella sfida di ieri a Ferrara contro la SPAL – vinta 0-4 dai nerazzurri – Cristiano Biraghi ha raggiunto il suo miglior risultato in carriera in Serie A. L’esterno sinistro dell’Inter di Antonio Conte, infatti, nelle sedici presenze stagionali da titolare, ha messo a segno due gol e quattro assist. Risultato migliore di quello dello scorso anno con la maglia della Fiorentina, dove il giocatore ha messo a referto un gol e cinque assist. Sempre parte attiva a sei reti della squadra, dunque, ma con un centro in meno e in ben 36 presenze.

RISULTATI EUROPEI – Un dato che migliora ulteriormente quello di Biraghi, se si considera oltre al campionato italiano anche le competizioni europee. Se in Champions League non sono arrivati gol e assist, il giocatore ha messo a segno una rete in due presenze fin qui nell’Europa League, a San Siro nel ritorno dei sedicesimi di finale contro il Ludogorets. Un altro segnale del lavoro di Antonio Conte e dell’importanza del suo gioco, dove i due esterni a tutta fascia sono parte integrante e fondamentale.