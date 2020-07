Gagliardini esulta in inglese dopo SPAL-Inter, il commento di Esposito

Condividi questo articolo

Roberto Gagliardini segna ed esulta dopo SPAL-Inter con un post in inglese sul suo profilo ufficiale “Instagram”. Subito pronto il commento simpatico del compagno di squadra Sebastiano Esposito.

SIPARIETTO – Gag simpatica sul profilo “Instagram” di Roberto Gagliardini. Dopo aver esultato con un “well done (ben fatto)” in inglese, in seguito alla vittoria e al gol in SPAL-Inter, è arrivata la risposta del compagno di squadra Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante nerazzurro ha simpaticamente risposto in questo modo: “Che vuol dire well done?”. Un altro episodio che sottolinea la sintonia tra i giocatori all’interno dello spogliatoio nerazzurro.