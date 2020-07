Pau Lopez: “Roma-Inter difficile da vincere, faremo di tutto. All’andata…”

Condividi questo articolo

Pau Lopez, portiere giallorosso, ha parlato a pochi giorni da Roma-Inter ai canali ufficiali della società capitolina. L’estremo difensore della squadra di Paulo Fonseca ha fatto il punto sulla difficoltà della sfida e dello 0-0 dell’andata.

PARTITA DIFFICILE – Pau Lopez, estremo difensore giallorosso, ha parlato di Roma-Inter ai canali ufficiali della società capitolina. Il portiere di Paulo Fonseca ha analizzato la sfida contro i nerazzurri, confrontandola con lo 0-0 dell’andata a San Siro: «Contro l’Inter sarà una partita difficilissima. È una squadra impegnativa da affrontare ed è molto forte a livello offensivo: servirà massima concentrazione dietro. Non sarà facile vincere questa partita, faremo di tutto per riuscirci. All’andata giocammo molto bene nonostante ci dessero già per sconfitti. Domenica avremo bisogno dello stesso atteggiamento, creando anche qualche occasione da gol in più. Antonio (Mirante, ndr) mi è sempre stato vicino aiutandomi fin dall’inizio. È incredibile, importante per tutti noi, per la sua esperienza e per le sue prestazioni quando scende in campo».

Fonte: Asroma.com