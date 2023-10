Bastoni, rientro dal 1′ in Inter-Benfica: Di Maria disinnescato

Alessandro Bastoni è tornato in campo dal 1′ in Inter-Benfica. La prestazione del difensore, pur senza acuti, è di alto livello. Di Maria disinnescato con efficacia

DISINNESCATO – Alessandro Bastoni, dopo un match di riposo, è sceso in campo dal 1′ in Inter-Benfica ed ha subito risposto presente. Il difensore, pur non riuscendo a dare il solito contributo in fase offensiva, ha svolto un eccellente lavoro di copertura, soffrendo praticamente zero contro l’elemento più pericoloso dei lusitani: Angel Di Maria. Il “Fideo” non si è mai acceso, andandosi ad infrangere spesso contro il muro difensivo nerazzurro. L’ex Juventus non ha trovato sbocchi come suo consueto, grazie soprattutto all’applicazione di Bastoni e Dimarco in fase difensiva: i due hanno chiuso gli spazi in maniera formidabile, con il Benfica che progressivamente ha perso certezze e spunti di manovra.