Bastoni regista basso: in Inter-Atalanta con facoltà di recidere

Alessandro Bastoni serve un’altra prestazione magistrale in Inter-Atalanta (3-2). Il difensore indossa sin dai primi secondi i panni del regista aggiunto, avviando l’azione del vantaggio.

VALORE AGGIUNTO – Non è la prima volta che vediamo un’azione costruita così da Alessandro Bastoni. Eppure anche nei primi secondi di Inter-Atalanta il difensore fa aumentare l’altezza delle sopracciglia dei suoi tifosi. Trovando un passaggio preciso, teso, di oltre quaranta metri, che dall’area interista porta alla trequarti offensiva. E arriva perfetto sui piedi di Romelu Lukaku, che lo rovescia subito su Lautaro Martinez, lanciandosi nel frattempo nello spazio. Il resto è storia, come si suol dire. Non è la prima volta che Bastoni rovescia le sorti del gioco con un lancio che taglia in due tutto, campo e schieramento avversario. Eppure ogni volta è una sorpresa. Quando invece i numeri del difensore sono lì a dimostrare che non dovremmo (più) stupirci.

COSTRUTTORE NELL’ANIMA – Dalle sue parti l’Atalanta non punta molto per sfondare le resistenze dell’Inter. E allora ecco che Bastoni può dedicarsi al suo sport preferito. Ossia partecipare attivamente alla costruzione della manovra. Il numero 95 è uno dei punti di riferimento in fase di tessitura: non a caso è il secondo, tra i padroni di casa, per palloni toccati, 71 in totale secondo il report della Lega Serie A. Qui possiamo vedere la mappa dei suoi tocchi nel corso del match, presa da WhoScored:

Ovviamente la stragrande maggioranza di questi arriva nella metà campo difensiva. Dove però Bastoni si impossessa di tutto il quadrante di sinistra, usando il suo fisico e le sue doti di fine palleggiatore per aiutare sempre i compagni. Che si tratti di costruire l’azione o uscire dal pressing avversario, per lui non fa differenza. Del trio difensivo è sia quello che tocca più palloni, sia il più preciso, con 52 passaggi completati (su 58 totali). Un’altra prova di grande attenzione in difesa e di libera creatività in costruzione.