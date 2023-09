Bastoni, prestazione monumentale in Inter-Fiorentina: conferma da un dato

Dopo Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con ogni probabilità è Alessandro Bastoni il migliore di Inter-Fiorentina. Prestazione monumentale del difensore nerazzurro, ma non soltanto in fase difensiva. Come conferma anche un dato della partita.

PRESTAZIONE MAIUSCOLA – Alessandro Bastoni continua con la sua evoluzione non soltanto a livello difensivo, ma anche offensivo. Senza se e senza ma uno dei migliori difensori attualmente in circolazione in Europa. Anche in Inter-Fiorentina il giocatore ha messo in piedi una prestazione monumentale, annullando di fatto Nico Gonzalez in difesa e lanciandosi spesso in avanti. A confermarlo è anche un dato del noto osservatorio calcistico Opta, che segnala come Bastoni abbia mandato al tiro ben cinque volte i compagni di squadra nella partita. Il che sigla un primato all’interno della partita stessa ed è anche il suo record personale di occasioni create in una singola gara di Serie A. Ma, per chi se ne intende, non è sorprendente quando si parla del numero 95 dell’Inter.