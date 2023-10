Barella vuole riprendersi l’Inter: il supporto di San Siro non manca

L’Inter deve ritrovare Magic Barella. E viceversa. I due si completano a vicenda. Archiviato il brutto momento? Siamo sulla giusta strada.

VICINI – Non è un bellissimo momento quello che sta attraversando Nicolò Barella con la sua amata Inter. Il centrocampista nerazzurro, sin dall’inizio della stagione, ha iniziato con alcune difficoltà l’ennesima stagione all’ombra della Madonnina. Archiviata la stagione che lo ha portato in finale di Champions League da assoluto protagonista, il centrocampista sardo ha faticato a tornare ai ritmi iniziali tanto da spegnersi a partita in corso in alcune occasioni. Sedutosi in panchina (almeno inizialmente) nell’ultima uscita contro il Salisburgo a San Siro, Nicolò Barella ha ricaricato le energie dimostrando a Inzaghi di poter contare anche una volta sulla sua classe.

TEMPO – Servirà del tempo per riprendersi del tutto da questo momento appannato. Ma San Siro c’è, lo dimostrano i cori e gli striscioni d’affetto che la Nord gli ha concesso nel corso del match contro gli austriaci. E ci sono anche gli interisti che sono pronti a difenderlo e a proteggere la classe di Nicolino. Un calciatore fondamentale per Inzaghi e per il suo scacchiere. Se resta in panchina, non sarà mai per scelta tecnica: bensì per fargli ricaricare le batterie e averlo nel pieno della sua condizione. Una condizione che negli ultimi mesi invece è stata ballerina: complice anche il fatto le ultime due settimane dove si è ritrovato catapultato nel mondo del calcio scommesse senza averne mai fatto parte.