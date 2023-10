Orsi: «L’Inter si può battere. Barella e Frattesi? Difficile insieme»

Orsi ha parlato di Inter-Roma, match in programma domenica alle 18. Poi qualche parola nei confronti anche dell’eventuale connubio tra Nicolò Barella e Davide Frattesi.

VERSO DOMENICA − Nando Orsi, in collegamento su Radio Radio Sport e News, si esprime sulla gara e su un connubio a centrocampo: «L’Inter l’abbiamo vista col Sassuolo e anche col Bologna è una squadra che si può battere. Ci vuole una Roma attenta e concentrata. Sarà una partita difficile, ma la squadra si deve tirare fuori dall’anonimato per diventare protagonista. Barella e Frattesi insieme? Nelle gerarchie Barella è primo, Frattesi secondo. In generale quando fai la formazione di una squadra che gioca a 3 è difficile farli giocare insieme, così come a 2. Complicato vederli in campo contemporaneamente, ma anche l’Inter lo sapeva quando in estate ha preso Frattesi».