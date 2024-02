Audero imita sommer e in Lecce-Inter registra un 15+1

In campo da titolare a causa dell’assenza di Yann Sommer, Emil Audero in Lecce-Inter mette in scena una prestazione di grande sicurezza e fa registrare ai nerazzurri il sedicesimo clean sheet in campionato.

15+1 – Dopo le quindici gare in campionato di Yann Sommer senza subire gol, c’è gloria anche per Emil Audero. Il secondo portiere nerazzurro in Lecce-Inter, infatti, alza la saracinesca proprio come il collega svizzero e permette alla squadra di uscire dal Via del Mare ancora una volta senza subire alcun gol. Forse la più grande incognita della gara, Audero mette a tacere ogni dubbio su di lui e, oltre a trovare il suo primo clean sheet in nerazzurro, registra anche la sua prima vittoria da titolare. Un altro segnale dell’affidabilità delle cosiddette “seconde linee” per Simone Inzaghi, che ora dovrà fare la conta dei giocatori disponibili per mercoledì, in occasione del recupero contro l’Atalanta.