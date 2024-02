Zhang, telefonata con Sala: tema futuro dell’Inter a San Siro – SM

Proseguono i contatti tra Sala e Zhang che, come riporta Sport Mediaset, discutono sulla possibilità di ristrutturare San Siro per far sì che l’Inter continui a giocare nello storico impianto.

DISCUSSIONI IN CORSO – Telefonata in giornata tra Sala e Steven Zhang, con oggetto San Siro. Il tema principale riguarda la ristrutturazione dello stadio, con il presidente dell’Inter che ha spiegato la volontà di capire i dettagli del piano di fattibilità per questa via. Soprattutto il numero uno nerazzurro vuole la certezza di poter continuare a giocare a San Siro senza perdere capienza e, in futuro, la possibilità che lo stadio diventi di proprietà di Inter e Milan. Nel mentre continua il progetto per il nuovo impianto di proprietà a Rozzano.