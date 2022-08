Asllani, esordio in Inter-Spezia: pochi minuti, tanta personalità

Kristjan Asllani ha esordito con la maglia dell’Inter nel 3-0 casalingo contro lo Spezia (qui il riassunto). Pochi minuti ma tanta personalità per il 20enne numero 14.

PRIMA VOLTA – All’85’ di Inter-Spezia è arrivato il momento di Kristjan Asllani. Il classe 2002 è entrato ufficialmente sul campo di San Siro, bagnando il suo esordio in nerazzurro. E lo ha fatto sostituendo Marcelo Brozovic, come ci si attende di vedere negli anni futuri. Simone Inzaghi ha regalato i primi minuti nerazzurri al ventenne ex Empoli solo a vittoria acquisita. Ma il numero 14 non ha badato alla quantità, regalando subito giocate importanti.

TESTA ALTA – Asllani ha subito preso possesso delle chiavi del centrocampo dell’Inter. Ed è entrato nei meccanismi in un modo che dal report della Lega Serie A è impossibile leggere (7 palloni toccati col 75% di precisione nei passaggi). Proprio come Brozovic, il 14 si abbassava o si faceva vedere tra le linee chiedendo esplicitamente palla. Partecipava attivamente alla costruzione della manovra, con un paio di lanci in profondità. E si è pure tolto lo sfizio di un “elastico” per saltare l’uomo e crossare in mezzo. La personalità non manca ad Asllani, così come il tempo: dovrà continuare a lavorare per costruire il proprio presente e futuro all’Inter. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…