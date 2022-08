Allegri: «Scudetto, Inter rinforzata e tra pretendenti. Juventus non favorita»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato anche di lotta scudetto, Inter (e non solo) nel corso della conferenza stampa in vista della gara contro la Sampdoria.

SCUDETTO – Queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, sulla lotta scudetto, l’Inter (e non solo) nel corso della conferenza stampa alla vigilia match in casa della Sampdoria. «Se, alla luce delle ultime settimane di mercato, si sono modificate le gerarchie delle favorite per lo scudetto o se ritengo che ancora l’Inter è la favorita per lo scudetto? Al momento credo il Milan sulla carta è favorita perché ha vinto lo scudetto. L’Inter, secondo me, si è rinforzata ed è una delle pretendenti a vincere lo scudetto. Poi nel campionato, la stagione è lunga e ci son questi tre mesi molto importanti, subentrano la Champions League. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. E qual è? Quella di aumentare i punti, migliorare il punteggio che abbiamo fatto l’anno scorso. E per far questo dobbiam fare un passettino alla volta. Noi in questo momento non possiamo essere favoriti per i risultati che son stati fatti. Quindi bisogna solamente lavorare, stare in silenzio, sapere che per vincere le partite c’è da soffrire. Soffrire vuol dire non avere la presunzione, perché siamo la Juventus, perché abbiamo la maglia della Juventus di poter vincere facile. E quindi bisogna essere in grado di stare lì con le prime per arrivare poi, da gennaio in poi, quando riprenderà il campionato, a poter lottare per lo scudetto».