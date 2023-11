Arnautovic, servono minuti nelle gambe: assist dall’Austria

Dopo il lungo stop dovuto all’infortunio subito contro l’Empoli, Marko Arnautovic è tornato in campo per uno spezzone della gara vinta dall’Inter contro il Frosinone. All’austriaco ora servono minuti nelle gambe per recuperare gradualmente la miglior forma partita. E, in questo senso, un assist può arrivare dalla sua nazionale.

RIENTRATO – Due impegni attendono Marko Arnautovic e la sua Austria: Estonia, per giocarsi il primo posto nel girone di qualificazione a EURO 2024, e Germania in una sentita amichevole. L’attaccante dell’Inter, nonostante abbia da poco recuperato dall’infortunio muscolare subito contro l’Empoli, ha ricevuto la convocazione del Commissario Tecnico Ralf Rangnick. Se da una parte sarebbe stato preferibile averlo ad Appiano Gentile per lavorare con il tecnico Simone Inzaghi, dall’altra la sua presenza in nazionale può avere un risvolto positivo. Dopo il recupero, infatti, Arnautovic ha bisogno di ritrovare la forma partita. Per questo gli impegni con l’Austria si possono rivelare utili, permettendogli di mettere minuti preziosi nelle gambe e ritornare nella miglior forma possibile all’Inter, attesa da un impegnativo trittico di trasferte contro Juventus, Benfica e Napoli.