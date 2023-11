Bisseck senza bis, Inzaghi inventa una nuova soluzione a destra

Dopo la titolarità contro il Salisburgo, per Yann Bisseck non è arrivato il bis da titolare in occasione di Inter-Salisburgo. Ma nemmeno minuti in campo dalla panchina. Simone Inzaghi, infatti, ha trovato una nuova soluzione.

NIENTE BIS – Gli infortuni di Benjamin Pavard e Juan Cuadrado hanno messo in emergenza la zona destra del campo per l’Inter. Una situazione ulteriormente aggravata dalle condizioni non al 100% di Denzel Dumfries. Questo ha portato Yann Bisseck alla sua prima presenza da titolare in occasione della gara di Champions League contro il Salisburgo, con lo spostamento in fascia di Matteo Darmian. Una soluzione che in molti si aspettavano anche per la sfida contro il Frosinone. Simone Inzaghi ha però sorpreso tutti mandando prima in campo Dumfries dal primo minuto e poi Stefan de Vrij come braccetto di destra. Una soluzione già vista anche contro il Salisburgo, con Bisseck sostituito proprio a inizio secondo tempo anche a causa di un cartellino giallo preso. Una nuova soluzione a destra, quindi, per un Simone Inzaghi che dopo aver spostato Hakan Calhanoglu come vertice basso e Matteo Darmian come difensore di destra, prova lo stesso tipo di lavoro anche su un de Vrij che siamo sempre stati abituati a vedere al centro. Togliendo così, però, ulteriore spazio a Bisseck. Che di sicuro avrà comunque tutto il tempo per trovare il suo minutaggio.