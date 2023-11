Arnautovic e Audero tolgono lo zero nella loro storia in maglia Inter

Arnautovic torna a fare ciò per cui è pagato, mentre Audero può iniziare la sua scalata anche in maglia Inter. Finalmente. I due sono tra le poche riserve di Inzaghi, messe in campo dal 1′ a Lisbona, a poter vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il clamoroso 3-3 di Benfica-Inter

QUOTA UNO – Cosa accomuna Marko Arnautovic ed Emil Audero dopo la trasferta di Lisbona? Il fatto che entrambi siano riusciti a togliere quell’antipatico numero “zero” dalle principali statistiche in maglia nerazzurra. Nel caso specifico dell’attaccante austriaco quello segnato al Benfica è il primo gol ufficiale con l’Inter dopo dodici partite (dal 2009…). Il minimo quando si è un attaccante. Circa un mese dopo il comagno di reparto Alexis Sanchez, Arnautovic entra così nella Top-10 dell’Inter di Simone Inzaghi a quota uno, essendo il decimo marcatore stagionale della squadra nerazzurra. Dato diverso per il portiere italo-indonesiano, che in Benfica-Inter bagna il suo debutto ufficiale tra i pali nerazzurri. Una partita non di certo indimenticabile per via dei tre gol subiti ma le ottime uscite e parate di Audero non sono passate inosservate. Il dodicesimo di Inzaghi conferma di essere una valida alternativa al numero uno Yann Sommer alla prima occasione datagli. In attesa di ottenere il primo clean sheet, vero obiettivo di qualsiasi portiere. Due note liete in quel di Lisbona: al di là dei numeri, la prestazione sia di Arnautovic sia di Audero in Benfica-Inter può considerarsi ampiamente sufficiente. Inzaghi li riproporrà.