Orsi: «Benfica-Inter non contava nulla! Scelte di Inzaghi indicative»

Orsi ha commentato il pareggio dell’Inter sul campo del Benfica per 3-3. Per l’ex giocatore, la partita di Lisbona aveva poco significato.

POCA ROBA − L’intervento di Nando Orsi a Radio Radio Mattino Sport e News sul pareggio per 3-3 di Lisbona: «Questa partita non ha dato nessuna indicazione perché non contava nulla per Inzaghi. Per arrivare prima se la deve giocare con la Real Sociedad, dove secondo me Inzaghi schiererà la formazione titolare. Poche indicazioni, la formazione di ieri non era l’Inter. È una squadra fatta di seconde linee, messe lì perché era una partita che contava poco, dopo la reazione, ma anche il Benfica, vinci 3-0 e ti fai recuperare da una squadra come l’Inter di ieri. Vuol dire che la pochezza del Benfica e l’Inter che è riuscita a rimontare».