Thuram entra e stravolge Benfica-Inter col minimo sforzo

Marcus Thuram subentra nel secondo tempo di Benfica-Inter e cambia volto alla gara. E non solo per il rigore del 3-3, che si guadagna pochi minuti dopo l’ingresso.

ASSO NELLA MANICA – Per la prima volta in stagione, né Lautaro Martinez né Marcus Thuram partono titolari, In Benfica-Inter si accomodano in panchina per accumulare riposo nelle gambe. Pronti a subentrare nel secondo tempo in caso di necessità, come si è poi verificato. E non è un caso che il numero 9 francese entri in campo prima del capitano. Simone Inzaghi fa entrare Thuram al posto di Marko Arnautovic al 68′, sul risultato di 2-3. E Tikus risulta decisivo, dando un volto completamente diverso agli ultimi venti minuti di gara.

CAMBIO DEGLI SPAZI – Thuram cambia le sorti della gara grazie alle sue caratteristiche, che sono anche il motivo che lo rendono il primo cambio in attacco. Il francese ha qualità uniche nel reparto offensivo dell’Inter, soprattutto in termini atletici. E infatti è lui, appena quattro minuti dopo il suo ingresso in Benfica-Inter, a guadagnarsi il rigore del 3-3 con uno dei suoi proverbiali scatti. Apparentemente Thuram non partecipa al gioco: secondo Sofascore, tocca il pallone appena 10 volte, realizzando 4 passaggi su 5. E l’unico che sbaglia è sulla breve distanza. Ulteriore sintomo di come il numero 9 sia cruciale nell’allungare la squadra, portando verticalità nella manovra. E creando la giusta dose di scompiglio per invertire le sorti della partita.